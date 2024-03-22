مسلسل بابا جه الحلقة 11.. أكرم حسني أبو العروسة

في الحلقة 12 من مسلسل بابا جه، يبدأ «هشام» أكرم حسني مهمته الجديدة مع نيللي، التي سيكون أبا لها خلال حفل زفافها؛ لأن والدها وعائلتها بالكامل قد جرى القبض عليهم قبل الحفل بأيام.

وقد ذهب علاء خطيبها لوالدها في السجن، واستأذنه في أن يحضر أحد يجسد دور والدها خلال حفل الزفاف.

مسلسل بابا جه الحلقة 12.. كوميديا ياسر مع نيللي

وحدث موقف كوميدي بين ياسر، ابن عمة هشام «محمد أوتاكا»؛ إذ تحدث علاء عن منطقة تسمى «حجر زغلول» قائلا: «لما رجعنا من لندن أنا ونيللي، اتعرفت على أهلها وروحت ليهم منطقة حجر زغلول عشان اتجوزها، وكتبنا كتابنا»، فسأل هشام: «مين زغلول اللي كتبتوا الكتاب على حجره».

فقال ياسر لنيللي: «أنتي من حجر زغلول؟»، فقالت: «أيوه»، فسألها: «تعرفي الولا حمادة بندق»، فقالت نيللي: «دا شقي دا»، فقال لها ياسر: «قوليله الواد ياسر العبيط».

طاقم عمل مسلسل بابا جه

يقدم مسلسل بابا جه، مجموعة من نجوم الكوميديا، بطولة الكوميدي أكرم حسني، ومعه نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين.

ويُعرض مسلسل بابا جه، على قناة DMC الساعة 7:45 مساءً، في نفس وقت عرضه على منصة watch it، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، والساعة 8:15 صباحًا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.