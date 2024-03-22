مؤلف «بابا جه»: المسلسل موجه لجميع أفراد الأسرة.. وأكرم حسني «معجون موهبة»

قال الكاتب محمد إسماعيل أمين مؤلف مسلسل «بابا جه»، الذي يعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني 2024، إنّ المسلسل بدأ بفكرة كتاب كوري اسمه «أب بديل» وجرى إنتاجه كفيلم، مشيرًا إلى أنه الشركة المنتجة وأكرم حسني تواصلا معه ووائل حمدي لتحويل الكتاب إلى مسلسل.

مسلسل بابا جه لجميع أفراد الأسرة

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المسلسل عائلي ليس موجها للأطفال ولكن الأسرة كلها، لافتًا إلى أنه جرى التفكير كثيرا في الدافع الحقيقي وراء قول الابنة «بابا ملهوش لازمة»، حيث تم بناء شخصية أكرم حسني وتحول من أب يعول الأسرة إلى عبء عليها.

المؤلف: أكرم حسني فنان وشاعر موهوب

وتابع مؤلف مسلسل «بابا جه»: «أظن أن رد الفعل يقول إننا استطعنا إقناع الناس بهذا المشهد»، مشددًا على أن أكرم حسني فنان وشاعر موهوب: «معجون موهبة وهو من كتب كلمات التتر، كنا واخدين المسلسل في سكة الكوميديا لكننا أضفنا أيضا الدراما الاجتماعية، وأكرم تحمس لهذا الأمر كثيرا ووفق جدا في تجسيد الشخصية».