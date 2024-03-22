تتوالى أحدث مسلسل بابا جه ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، فهل يتمكن من النجاة من مشاكله التي يتعرض لها؟ خاصة أن زوجته ولاء تشك فيه كثيرا، فخلال أحداث الحلقة 11 من المسلسل عاد هشام لمنزله ليجد ولاء زوجته في انتظاره تريد أن تنزل إلى الوزارة لأنّها قد قدمت التماسا وتريد أن تتابعه، ولكن الغريب في الأمر أن الساعة كانت الرابعة عصرًا، فنزل معها هشام، ولكنّه لا يعلم أن الغرض من الخروج هو وضع جهاز تتبع في سيارته.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 11 اليوم

وعرضت الحلقة 11 من مسلسل بابا جه، أمس، على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، وتكون الإعادة للحلقة 6 في الساعة 1.30 مساءً، والساعة 8.15 صباحًا، ويذاع المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الساعة 5 صباحًا، والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.