عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بابا جه.. كوميديا اجتماعية تسلط الضوء على دور الآباء في المجتمع».

«بابا جه» يجذب أنظار الجمهور

وارتبط الجمهور بشخصية الأب منذ الحلقات الأولى لمسلسل «بابا جه» الذي يعد واحدا من الأعمال الدرامية التي لفتت الأنظار له خلال هذا الموسم، ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بابا جه عمل فني فريد من نوعه يمزج ببراعة بين الكوميديا والدراما الاجتماعية وبنمط جديد ومختلف عن دور الأب وتأثيره داخل الأسرة، بالإضافة إلى تناول قضايا مجتمعية مختلفة بصورة بسيطة وسلسة.

أكرم حسني عاطلا عن العمل في «بابا جه»

هذا النص الدرامي الذي نجد فيه أكرم حسني رجل في مقتبل الأربعين يفقد وظيفته بعد جائحة كورونا ليصبح عاطلا عن العمل، بينما تؤدي زوجته نسرين أمين دور ربة الأسرة التي تعول البيت وتشعر ابنتهما أن والدها أصبح عبئا على أسرتهم، وأنه لا يؤدي واجبه كأب لتقرر أمام حفل بالمدرسة يحفز الأطفال على التخلي عن أشياء عديمة المنفعة وتعلن الابنة التي تقدمها الطفلة لافينا نادر أمام الجميع استغناءها عن والدها في مشهد صادم للجميع.