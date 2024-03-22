مصر تدين حادث إطلاق النار في قاعة حفلات موسيقية بموسكو: نرفض العنف والإرهاب

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية في مدينة «كروكوس» بضواحي العاصمة الروسية «موسكو»، والذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.

مصر تتضامن مع روسيا

وأكدت مصر، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إدانتها الشديدة ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكل المُصابين.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف عن تعازيه لأسر الذين قتلوا في الحادث الذي وصفه بـ«الإرهابي»، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وأصيب أكثر من 100 آخرين وفقًا لتقارير غير رسمية في أسوأ هجوم إرهابي تشهده روسيا منذ سنوات، عندما فتح مسلحون يرتدون زيًا قتاليًا النار وفجروا عبوات ناسفة في قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية «موسكو».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن المقتحمين أطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، فيما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إلى مشاركة أنها أكثر من 320 شخصًا وأكثر من 130 وحدة من المعدات في مكافحة النيران.

روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا كبيرًا على أراضيها منذ 2017

ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا كبيرًا على أراضيها منذ 2017، عندما قُتل 14 شخصًا في انفجار في مترو سانت بطرسبرج، وقتل مفجرون انتحاريون 34 شخصا في فولجوجراد عام 2013 قبل وقت قصير من دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي، وفي عام 2011، قتل إرهابيون، 30 شخصًا في مطار دوموديدوفو في موسكو.