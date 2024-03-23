شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 12 تطور كبير في الأحداث، وكشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 13، وذلك على النحو التالي.

مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 13

من المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 13، في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى في الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 13

كما تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 13 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، بالإضافة لعرضها عبر منصة WATCH IT ودون فواصل إعلانية.

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 12، تفاصيل عديدة من بينها عودة عرب السويركي لحبيته حنان والتي قرر الزواج منها، كما بدأ رحلته في البحث عن قاتل والده واتجهت شكوكه حول المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي.