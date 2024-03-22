مسلسل حق عرب الحلقة 12.. وفاء عامر في مرمى الاتهامات بسبب الغيرة 

نجح الفنان أحمد العوضي في تيمة الأعمال الشعبية وتقديم عمل اجتماعي يحمل قدرا كبيرا من التشويق والإثارة والأكشن والتنوع في أحداثه التي تقدم مفاجآت بكل حلقة.

دنيا المصري تنتقم من والدتها صباح الجياش

وأصبحت سميحة التى تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري تحمل داخلها كرهًا كبيرًا لوالديها بعد أن أجبروها على الزواج من ابن عمها دون موافقتها، وخاصة أنها تحب عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

هل تتعرض وفاء عامر لكشف سرها ؟

وحاولت سميحة استخدام حيلة جديدة لإقصاء عرب السويركى وإبعاده عن العمل مع والدها المعلم عبد ربه وإحلال زوجها جمال مكانه، وكشف لها زوجها عن معرفته بوجود علاقة تجمع بين والدتها صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر وبين عرب السويركي، ما جعلها تتخذها وسيلة لتهديد والدتها والضغط عليها، خاصة بعدما صفعتها بالقلم على وجهها لأنها أهانت عرب السويركي، فهل تفضح سميحة والدتها بسبب الغيرة ؟!.. هذا ما سنعرفه خلال الحلقة 12 مساء الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12، الليلة في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة ON Drama، كما تذاع الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة ON، بالإضافة إلى منصة WATCH IT.