ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 12.. أحمد العوضي يبدأ رحلة الانتقام

بدأ عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي في البحث عن طريقة وفاة والده جلال السويركي، خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 12، على قناة ON Drama، وذلك بعدما شاهد المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، يحرق بعض الشباب الذين غدروا به وقاموا بمُداهمة مكانه ومطاردته أثناء تسليم صفقة الآثار.

عرب السويركي يبدأ البحث عن قاتل والده

وذهب عرب السويركي إلى عم غرباوي والد حنان خطيبته السابقة وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، للبحث عن أسباب وفاة والده والتأكد من صلة المعلم عبد ربه بها، لكنه أجاب بأنه توفي أثناء محاولاته إطفاء الحريق وأمسكت النيران في جسده فأدت إلى وفاته، وأن النيابة عندما بدأت في التحقيق توصلت إلى أنه ماس كهربائي ولكن عرب لم يقتنع بذلك.

والد دينا فؤاد يحاول إنقاذ أحمد العوضي من الهلاك

وحاول عرب السويركي، معرفة إذا كان والده له أعداء أم لا، لكن عم غرباوي أكد له أن والده كان طيبا للغاية، لكنه كان يصعب عليه أن يتم سلب حقه منه، ونصحه بألا يعود للماضي ويركز فى دنيته ومستقبله، ولكن عرب السويركي الذي يٌجسده أحمد العوضي لم يقتنع.