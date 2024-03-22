العوضي يكشف سر إتقانه دور الابن في مسلسل حق عرب: «أمي ماتت وأنا صغير»

حضور مميز وأداء لافت للنظر تمتع به النجم أحمد العوضي، انعكس على أدائه التمثيلي وأكسبه قبولًا لدى لجمهور، خاصة عند تجسيده دور الابن، الذي يتقنه ببراعة شديدة في الأعمال الدرامية، خاصة المشاهد التي يكون للأم دورًا محوريًا بها، وهو ما ظهر في مسلسله حق عرب الذي يعرض حاليا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم رمضان 2024.

حل النجم أحمد العوضي ضيفًا في برنامج «الراديو بيضحك»، المذاع يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً ولمدة ساعتين من تقديم الإعلامية فاطمة علي، عبر الراديو 9090، ليكشف سر إتقانه دور الابن في معظم أعماله قائلًا: «أمي ماتت وأنا صغير، واتحرمت من مشاعر الأمومة، والمشاعر دي بتظهر المشهد فعلا حقيقي، ده بينعكس على الأداء بتاعي أنا والممثلين».

العوضي مقرب لقلوب الأمهات بمجرد ظهوره على الشاشة، تشعر وكأنها نجلها الذي لم تلده، ليجيب على ذلك قائلًا: «لما بتيجي فرصة أني أعمل النوعية دي، بعمل ده براحة كده وبصدق، وده بيوصل للجمهور على طول علشان حقيقي، وخاصة لو اللي بتقدم شخصية الأم فنانة قوية ومتمكنة، بيخلي الأداء صادق ومؤثر وبيدخل قلب الجمهور على طول».

برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090

برنامج «الراديو بيضحك في رمضان» يقدم أسبوعيًا، وتدور فكرته حول استضافة نخبة كبيرة من ألمع نجوم الموسم الرمضاني 2024، في حوارات رمضانية مميزة تُسلط الضوء على جوانب جديدة من حياتهم المهنية والشخصية، ليتحدثوا عن تجاربهم الفنية هذا العام وذكرياتهم الرمضانية، ويشاركوا الجمهور أجواءً من البهجة والسعادة.