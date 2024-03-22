أعلنت شبكة قنوات ON موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 12، بطولة الفنان أحمد العوضي والتى حققت ردود فعل قوية مع الجمهور.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 12

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على قناة ON Drama الحلقة 12، في تمام الساعة 12 ظهرا وهي الإعادة الأولى للحلقة، والاعادة الثانية للحلقة فى تمام الساعة 3 عصرا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 12

كما يأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 12، في تمام الساعة 5:15 صباحا، والإعادة الثانية في الساعة 1:15 صباحا، إلى جانب عرضهم عبر منصة WATCH IT.

وأوشك أبطال مسلسل حق عرب على الانتهاء من تصويره، والذي يتزامن مع عرضه، إذ كشف المخرج اسماعيل فاروق عن موعد انتهاء التصوير والمقرر له أن يكون الأسبوع المقبل، وهو من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دنيا المصري، سلوي عثمان، وفاء مكي، دينا فؤاد، وليد فواز، وآخرين.