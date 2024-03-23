أحداث جديدة مثيرة تشهدها الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8، حيث انتهت الحلقة السابقة بتجهيز جوني للاحتفال بالهالوين داخل دوار الكبير.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 13، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، عدد من الأحداث الشيقة أبرزها مقلب جوني في نفادي، والذي أوهمه أنه مات، ليكشف له عن المقلب الذي صوره ونشره على يوتيوب، ليعجب به منتج ويتصل بجوني ويعرض عليه تقديم برنامج مقالب في رمضان.

ومن ناحية أخرى بدأ الكبير يتعلم اللغة الفرنسية مع أولاده، ولكن غيرة مربوحة تمنعه من تكملة الكورس بسبب إعجابه بالمُدرسة.