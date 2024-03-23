مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024 

يهتم المسلمون في جميع أنحاء العالم، بمعرفة إمساكية رمضان، وفي الجزائر ترصد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر يوميًا، إذ يهتم المقيمون في الجزائر بمعرفة موعد أذان الفجر، وموعد أذان المغرب لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار خلال اليوم السبت 23-3-2024.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في الجزائر من مدينة إلى أخرى، ويكون في الجزائر في تمام الساعة 5:13 صباحًا، وعنابة 4:54 صباحا، بينما مدينة بجاجة يكون الأذان 5:05 صباحا، وفي وهران 5:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024

يأتي موعد أذان الظهر في الجزائر الساعة 12:52 مساءً، وفي عنابة 12:37 مساءً، وبجابة 12:36 مساءً، بينما في مدينة وهران يُرفع الأذان 1:10 مساءً.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024

وجاء موعد أذان العصر في الجزائر في تمام الساعة 4:24 مساءً، وفي عنابة 4:05 مساءً، وفي وهران الساعة 4:38 مساءً، وفي مدينة بجاجة في تمام الساعة 4:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024

موعد أذان المغرب في الجزائر سيكون في تمام الساعة 7:02 مساءً، وفي مدينة عنابة في تمام الـ6:43 مساءً، بينما بمدينة بجاجة في تمام الساعة 6:54 مساءً، وسيكون في قسطنطنية في تمام الساعة 6:48 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم السبت 23-3-2024

ويكون عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم نحو 15 ساعة.