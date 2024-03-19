يهتم المقيمون في الجزائر بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024، خاصة في ليلة اليوم التاسع من الشهر الكريم بالجزائر، بعدما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر أن ليلة الاثنين هي أول أيام الشهر الكريم، وذلك حتى يتمكنوا من تجهيز السحور وقضاء الصلوات في وقتها.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في الجزائر من مدينة إلى أخرى، فيكون في الجزائر في تمام الساعة 5:27 صباحًا، وبومرداس 5:26 صباحا، بينما مدينة وهران يكون الأذان 5:43 صباحا، وفي تبسة 5:09 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في الجزائر 12:56 مساءً، وفي بومرداس 12:54مساءً، ووهران 1:10 مساءً، بينما في مدينة تبسة يُرفع الأذان 12:36 مساءً.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وجاء موعد أذان العصر في الجزائر في تمام الساعة 4:21 مساءً، وفي بومرداس 4:20 مساءً، وفي وهران الساعة 4:36 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة تبسة في تمام الساعة 4:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وموعد أذان المغرب في مدينة الجزائر سيكون في تمام الساعة 7:02 مساءً، وفي مدينة بومرداس يكون في تمام الـ7:00 مساءً، بينما يأتي في مدينة وهران في تمام الساعة 7:17 مساءً، وسيكون في تبسة في تمام الساعة 6:42 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يبدأ الصيام في الجزائر في تمام الساعة 5:27 صباحا بأذان الفجر، وينتهي الساعة 7:02 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم نحو 13 ساعة و35 دقيقة.