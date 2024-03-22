في اليوم الثاني عشر من رمضان، يرغب العديد من المسلمين في معرفة من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم، لذا أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة إكس «تويتر سابقا» عن جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم؟

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية، أن صلاة التراويح هي سنة نبوية مؤكدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتُصلى مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وتنتهي قبيل صلاة الفجر، وهي من العبادات التي تزيح الهموم من قلب المسلم، وتريح النفس، وهذا هو السبب الرئيسي لتسميتها بذلك.

إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي

وكشفت رئاسة الحرمين عن جدول أئمة صلاة التراويح اليوم الجمعة ليلة الثاني عشر من رمضان في المسجد النبوي، إذ يؤم المصلين في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام

ووفقا لجدول صلاة التراويح الذي نشرته رئاسة الحرمين، يؤم صلاة التراويح في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك ليلة الجمعة بالمسجد الحرام، في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

أهم 3 فوائد لصلاة التراويح في رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إن صلاة التراويح من السنن المؤكدة عن النبي، فضلا عن أهميتها للمسلم بشكل كبير، نذكر أهمها في السطور التالية:

- تٌقوي الذاكرة وتعمل على حفظ آيات القرآن الكريم دون تعثر، نتيجة كثرة الاستماع المتكرر للقرآن.

- التلاوة القرآنية لها أثر كبير على نفس الإنسان، وتؤدي إلى الهدوء والسكينة.

- استراحة النفس من المشقة والتعب.