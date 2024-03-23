أمطار تضرب 12 محافظة لمدة 48 ساعة.. ورفع درجة الاستعداد

تشهد 12 محافظة بداية من اليوم، فرص تساقط الأمطار وتكون متوسطة تزداد حدتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح في القاهرة الكبرى، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات.

استعداد 12 محافظة لفرص تساقط الأمطار

وتستعد 12 محافظة «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، الدقهلية، الفيوم، الغربية، الشرقية، المنيا، بني سويف، المنوفية» لتساقط أمطار خلال الساعات المقبلة وتستمر لمدة 48 ساعة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر لوجود الأتربة العالقة.

وتشهد المحافظات خلال الأيام المقبلة، طقسا غائما جزئيا على أن يكون مشمسا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وتؤثر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة يوم الاثنين 25 مارس على الطرق، مع تحذيرات لسائقي المركبات بتخفيض السرعات على الطرق السريعة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

طقس مشمس الاثنين المقبل

وتنعدم فرص تساقط الأمطار في المحافظات بداية من الاثنين المقبل، إذ يسود طقس مشمس نهاراً، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد البرودة ليلًا.