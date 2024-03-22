اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الأمهات المثاليات قصص كفاح طويلة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الأمهات المثاليات قصص كفاح طويلة

عصام زكريا: «ميم» من إمبراطورية إلى جمهورية وبالعكس

رفعت رشاد: رسائل دراما «المتحدة»

أشرف غريب: إمبراطورية ميم.. ثراء الفكرة وتحديات المعالجة

«وفاء».. تخلت عن طموحها فى استكمال الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال وتفرغت لتربية أولادها

«عرب».. رحلة كفاح انتهت بتخرج أبنائها فى الطب والصيدلة

«ابتسام».. امتهنت الحرف اليدوية لتدبير نفقات الحياة

«شادية».. فقدت بصرها

وأنجبت 3 مكفوفين وربتهم

«السيسى» يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير تزامناً مع ذكرى انتصارات 10 رمضان

محمد ثروت: زوجتى كرهتنى بسبب دوري فى «سر إلهى»

مجازر الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصد أرواح الأطفال والنساء فى قطاع غزة

أقوم بأدوار «جارية وطماعة وحفيدة» فى «الحشاشين

ومحارب وعتبات البهجة» «الخارجية الفلسطينية»: دولة الاحتلال حوّلت الحياة إلى جحيم لا يطاق

الصفحة الثانية

الأمهات المثاليات لـ«الوطن»: «تكريم الرئيس فخر لنا»

«وفاء» تخلت عن طموحها فى استكمال الدراسات العليا وأصرت على التفرغ لتربية أولادها.. و«شادية»: «فقدت بصرى فى عمر 16 عاماً وأنجبت 3 أبناء مكفوفين وتكريم الرئيس هوّن علىّ رحلة العلاج فى معهد أورام طنطا».. «ابتسام»: «امتهنت الحرف اليدوية لتدبير نفقات الحياة ومصروفات أبنائى

عضو «القومى للمرأة»: القيادة السياسية تدعم دور المرأة بشتى الطرق

مبادرات لتحقيق ترابط الأسرة المصرية.. وآلاف المستفيدات من برامج الشمول المالى

«عرب».. انفصلت عن زوجها قبل 25 عاماً وبدأت رحلة كفاح انتهت بتخرج أبنائها فى كليتى الطب والصيدلة.. و«تيسير».. تحملت مرض زوجها وأعباء وظيفتهاعرب حسنرانيا يحيى: «حياة كريمة» تحقق حماية ثقافية للمرأة الريفية.. ونطمح لمزيد من التمكين فى «الجمهورية الجديدة»

مباحثات بين مصر وبرنامج الأغذية العالمى لخدمة الفئات الأَولى بالرعاية

الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه خلال 4 سنوات

القطاع الحرفى والإنتاجى يضم 448 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه

وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بدعم نقدى 41 مليار جنيه فى 2024

«عليوة» 30 سنة فى صناعة الكنافة على الفرن الطين: «طعم زمان يفرق»

الصفحة الثالثة

«لجنة التسعير»: تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز

بعد ارتفاع تكلفة النقل.. و«خبراء»: تماشياً مع السعر العالمى

«شعيب»: أسعار منتجات الوقود تشهد ارتفاعاً كبيراً على مستوى العالم.. و«غراب»: الدولة زادت من قيمة مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة

«التنمية المحلية»: حملات رقابية مشددة على «المواقف» بالمحافظات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدةمذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية تركية بـ «جرجوب»

إنشاء وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض

«آمنة»: التنسيق مع «التموين» لمتابعة محطات الوقود لمواجهة الاحتكار أو الاتجار بالمواد البترولية فى السوق السوداء

«الرعاية الصحية والوكالة الفرنسية» تبحثان تعزيز التدريب وتبادل الخبرات

«فورتيس»: مستعدون للتعاون مع الهيئة لتحقيق نظام رعاية صحية متكامل ومستدام فى مصر

«مستثمرو السياحة»: انتعاشة فى فنادق الغردقة ونسب الإشغال تصل إلى 80% «فلا»: موسم سياحى جيد خلال الصيف المقبل والألمان الأكثر وجوداً فى الغردقة.. و«عبدالعال»: إقبال جيد من السياح الأجانب على الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان

«ثروت»: السياحة العربية ستنعش فنادق القاهرة خلال إجازات عيد الفطر المبارك

الصفحة الرابعة

إمبراطورية ميم.. ثراء الفكرة وتحديات المعالجة

حوارات

اختفت تقريباًفريدة الشوباشى«ميم» من إمبراطورية إلى جمهورية وبالعكس!

أفضل وجوه

رمضان

مصطفى الكيلانى

مسلسلات الفرص المهدرة

بعد إذن المجتمع

الصفحة الخامسة

حين يصبح للدم عطاشى!.. «الحشاشين» بين معركة اللغة والأساطير

نادين خان تحدد «مسار إجبارى» للدراما المصرية محمد مسعود

خلف خطوط «الحشاشين» محاولة للفهم!

«صيد العقارب.. أصحاب وأقارب»

الصفحة السادسة

مَن أكل أو شرب عامداً ارتكب كبائر الذنوب

للطلاب: أكثروا من تناول الخضراوات الطازجة والفاكهة قبل الامتحانات

ربيع ياسين: قضينا رمضان فى ألمانيا الشرقية والغربية استعداداً لـ«منتخب الطواحين» فى كأس العالم بعد 56 عاماً من الانتظار

«الجوهرى» أعد لنا معسكرات فى أوروبا قبل انطلاق مونديال 90.. و«السحور والصلوات والدروس الدينية» ملامح الشهر الكريم فى الأهلى

الصيام لا يؤثر على لاعب الكرة سلبياً وإنما ينظم وجباته الغذائية

«الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية».. درة التوحيدى

الصفحة السابعة

زوجتى كرهتنى بسبب

«سعد» فى «سر إلهى»

و«مش عارف هامثل بعده إزاى»

كواليس العمل فى «الكبير أوى»إشادة الجمهور بأدائى فى التراجيديا تسعدنى لكن الكوميديا ستظل بيتى

«الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟! (2)

ملامح المشهد الإعلامى قبل 2014!

أشتغل على نفسى دائماً والوقوف أمام يحيى الفخرانى كان «حلم حياتى»

بسنت أبوباشا.. ممثلة صاعدة تتألق بمسلسلات رمضان فى «الحشاشين ومحارب وعتبات البهجة»

الصفحة الثامنة

أقدم «سرجة» فى المحلة تنتظر زبائن السحور: الزيت الحار والطحينة ع الأصــل دوّر

مشوار «مصطفى» بدأ بطبق كسكسى.. وانتهى بالأنتيكاتفنان «النحاس»

«صُناع البسمة»: لكل أم مريض سرطان.. شكراً

«يونس»: أنا عاشق لزينة رمضان.. ومهووس بلعب «DJ»