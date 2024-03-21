اقرأ في عدد «الوطن» غدا: يوم جديد لـ«مكاسب» المرأة المصرية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الد22 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الرئيس يكرم الأمهات المثاليات ونماذج نسائية مضيئة فى مختلف المجالات

- يوم جديد لـ«مكاسب» المرأة المصرية

- جومانا مراد: «عتبات البهجة» رسالة للبحث عن السعادة

- «السيسى» لـ«بلينكن»: يجب الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

- وزير الخارجية الأمريكى يشيد بالجهود المصرية لتحقيق التهدئة

- الرئيس يبحث فى اتصال هاتفى مع «بوتين» تعزيز التعاون بين مصر وروسيا

- 65 شهيداً فى 7 مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

- سقوط 9 شهداء فى الضفة الغربية.. وإضراب شامل فى «جنين» حداداً على أرواح «رحال وبركات والفايد»

- مصر تواجه نيوزيلندا فى أول ظهور لـ«حسام» مع المنتخب

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء: تيسيرات جديدة لـ«المصريين بالخارج»

- وزيرة الهجرة: تطوير أول تطبيق إلكترونى يضم المحفزات الاستثمارية.. و«مراكب النجاة» توفر الفرص البديلة لشباب المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

- وزير التعليم العالى: تعزيز التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة

- «عاشور» يستقبل رئيس جامعة «نانجينج» الصينية لبحث آليات تبادل الزيارات وتنفيذ الأبحاث العلمية التى تحقق منافع متبادلة

- «الأعلى للجامعات»: مراجعة مستخرجات شهادات الثانوية أثناء تقدم الطلاب للكليات

- «الرعاية الصحية» تنظم ندوات توعوية لمنتفعى «التأمين الشامل»

- «الهيئة»: رفع الوعى للحفاظ على صحة الفم والأسنان

- «رواد النيل»: تيسير تمويلات لمشروعات بقيمة 6.7 مليار جنيه

- توفير 170 ألف خدمة بنكية وإنشاء 25 ألف محفظة إلكترونية و15 ألف حساب على الإنترنت

الصفحة الثالثة

- «السيسى» يوجِّه الحكومة بتطبيق أسس المساواة بين الجنسين للاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز.. وإنشاء متحف المرأة لحفظ تراثها

- الرئيس يدعو لتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالاً يوفر فرص عمل جديدة للمرأة تشجيع الاقتصاد الرقمى لأنه يُمكِّنها من المشاركة الاقتصادية بفاعلية

- أمهات مثاليات ونماذج نسائية مضيئة فى مختلف المجالات كرَّمهن الرئيس

- رئيسة «المجلس القومى»: 50 تكليفاً رئاسياً لتمكين المرأة

- وزيرة التخطيط: 26 مليون سيدة استفادت من مبادرة «حياة كريمة»

- وزيرة التضامن: الرئيس وجَّه بإصدار أول قانون متكامل لرعاية كبار السن

الصفحة الرابعة

- ضيوف قناة الناس وعلماء دين يكتبون لـ«الوطن» دفاعـاً عـن التنويـر

- د. عمرو الوردانى: فكر الإمام العلامة ميثاق شرف للعالِم المعاصر

- د. مجدى عاشور: علَّامة وعلَامة فارقة فى هذا الزمان

- د. إبراهيم نجم: مشروع د. على جمعة

- د. محمود مهنى: على جمعة.. العالم المربى والمعلم

- د. أحمد ممدوح سعد يكتب: الشيخ على جمعة العالم المربى

- الشيخ خالد الجمل يكتب: شكراً «نور الدين»

الصفحة الخامسة

- د. يوسف عامر يكتب: محاسبة النفس

- سعيد حجازى: فارس فى مضمار الدعوة

- السيد الشريف: منهج الاعتدال والوسطية

- د. محمد وسام: اتقوا الله فى عالم الأمة

- الشيخ أشرف سعد: «رجل بأمَّة»

- د. أحمد نبوى: أنوار الدين والدنيا

الصفحة السادسة

- فتاوى.. صيام الحائض ممنوع شرعاً

- نصيحة طبية.. للمسنين: تناولوا 6 أكواب ماء و2 زبادى وخضراوات وفاكهة والقليل من المخللات

- ذكرى.. خالد زكى: صفعة عفاف شعيب فى «الشهد والدموع» كانت من أصعب المشاهد

- «هوانم جاردن سيتى» من أرقى المسلسلات.. وسعدت بالعمل مع الفنانين العظام

- تتلمذت على يد الفنان يوسف شعبان الذى رحل بجسده وباقٍ بأعماله لأنه فنان عظيم لديه مرونة فى أفكاره

- شيماء البردينى تكتب: نور الدين والمصباح «المستنير»

- مدير مكتبة الإسكندرية: إذا انتفى الشُّح فلن يكون هناك عداء بين البشر.. والحب والمودة سيسودان

الصفحة السابعة

- عصام زكريا: بين التاريخ والدراما.. «نظام الملك» الضحية الأكبر

- جومانا مراد: «عتبات البهجة» رسالة للبحث عن السعادة و«نعناعة» لا تشبهنى

- «المتحدة» منحت الفرصة للملايين من ذوى الهمم للاستمتاع بالفن بمبادرة الترجمة للغة الإشارة

- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة».. كيف ولماذا؟ (١)

- عمرو مهدى: «الحشاشين» صُنع باحترافية شديدة.. وظهورى فى المسلسل شرف كبير

الصفحة الثامنة

- رد الجميل.. «عبدالفتاح» فاز بعمرة وأهداها لـ«ست الحبايب»

- الأطفال يحتفلون بتزامن رمضان و«الأيام المقدسة».. مرحب شهر الصوم

- داليا: 3 سنوات فى دراسة «الطاقة».. حياتى اتغيرت

- «نشرة الأطفال الجوية»: مستقبل الكرة الأرضية فى خطر