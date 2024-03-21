اقرأ في عدد «الوطن» غدا: يوم جديد لـ«مكاسب» المرأة المصرية
كتب:
أحمد العانوسي
09:06 م | الخميس 21 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الد22 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الرئيس يكرم الأمهات المثاليات ونماذج نسائية مضيئة فى مختلف المجالات
- يوم جديد لـ«مكاسب» المرأة المصرية
- جومانا مراد: «عتبات البهجة» رسالة للبحث عن السعادة
- «السيسى» لـ«بلينكن»: يجب الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة
- وزير الخارجية الأمريكى يشيد بالجهود المصرية لتحقيق التهدئة
- الرئيس يبحث فى اتصال هاتفى مع «بوتين» تعزيز التعاون بين مصر وروسيا
- 65 شهيداً فى 7 مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة
- سقوط 9 شهداء فى الضفة الغربية.. وإضراب شامل فى «جنين» حداداً على أرواح «رحال وبركات والفايد»
- مصر تواجه نيوزيلندا فى أول ظهور لـ«حسام» مع المنتخب
الصفحة الثانية
- رئيس الوزراء: تيسيرات جديدة لـ«المصريين بالخارج»
- وزيرة الهجرة: تطوير أول تطبيق إلكترونى يضم المحفزات الاستثمارية.. و«مراكب النجاة» توفر الفرص البديلة لشباب المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية
- وزير التعليم العالى: تعزيز التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة
- «عاشور» يستقبل رئيس جامعة «نانجينج» الصينية لبحث آليات تبادل الزيارات وتنفيذ الأبحاث العلمية التى تحقق منافع متبادلة
- «الأعلى للجامعات»: مراجعة مستخرجات شهادات الثانوية أثناء تقدم الطلاب للكليات
- «الرعاية الصحية» تنظم ندوات توعوية لمنتفعى «التأمين الشامل»
- «الهيئة»: رفع الوعى للحفاظ على صحة الفم والأسنان
- «رواد النيل»: تيسير تمويلات لمشروعات بقيمة 6.7 مليار جنيه
- توفير 170 ألف خدمة بنكية وإنشاء 25 ألف محفظة إلكترونية و15 ألف حساب على الإنترنت
الصفحة الثالثة
- «السيسى» يوجِّه الحكومة بتطبيق أسس المساواة بين الجنسين للاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز.. وإنشاء متحف المرأة لحفظ تراثها
- الرئيس يدعو لتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالاً يوفر فرص عمل جديدة للمرأة تشجيع الاقتصاد الرقمى لأنه يُمكِّنها من المشاركة الاقتصادية بفاعلية
- أمهات مثاليات ونماذج نسائية مضيئة فى مختلف المجالات كرَّمهن الرئيس
- رئيسة «المجلس القومى»: 50 تكليفاً رئاسياً لتمكين المرأة
- وزيرة التخطيط: 26 مليون سيدة استفادت من مبادرة «حياة كريمة»
- وزيرة التضامن: الرئيس وجَّه بإصدار أول قانون متكامل لرعاية كبار السن
الصفحة الرابعة
- ضيوف قناة الناس وعلماء دين يكتبون لـ«الوطن» دفاعـاً عـن التنويـر
- د. عمرو الوردانى: فكر الإمام العلامة ميثاق شرف للعالِم المعاصر
- د. مجدى عاشور: علَّامة وعلَامة فارقة فى هذا الزمان
- د. إبراهيم نجم: مشروع د. على جمعة
- د. محمود مهنى: على جمعة.. العالم المربى والمعلم
- د. أحمد ممدوح سعد يكتب: الشيخ على جمعة العالم المربى
- الشيخ خالد الجمل يكتب: شكراً «نور الدين»
الصفحة الخامسة
- د. يوسف عامر يكتب: محاسبة النفس
- سعيد حجازى: فارس فى مضمار الدعوة
- السيد الشريف: منهج الاعتدال والوسطية
- د. محمد وسام: اتقوا الله فى عالم الأمة
- الشيخ أشرف سعد: «رجل بأمَّة»
- د. أحمد نبوى: أنوار الدين والدنيا
الصفحة السادسة
- فتاوى.. صيام الحائض ممنوع شرعاً
- نصيحة طبية.. للمسنين: تناولوا 6 أكواب ماء و2 زبادى وخضراوات وفاكهة والقليل من المخللات
- ذكرى.. خالد زكى: صفعة عفاف شعيب فى «الشهد والدموع» كانت من أصعب المشاهد
- «هوانم جاردن سيتى» من أرقى المسلسلات.. وسعدت بالعمل مع الفنانين العظام
- تتلمذت على يد الفنان يوسف شعبان الذى رحل بجسده وباقٍ بأعماله لأنه فنان عظيم لديه مرونة فى أفكاره
- شيماء البردينى تكتب: نور الدين والمصباح «المستنير»
- مدير مكتبة الإسكندرية: إذا انتفى الشُّح فلن يكون هناك عداء بين البشر.. والحب والمودة سيسودان
الصفحة السابعة
- عصام زكريا: بين التاريخ والدراما.. «نظام الملك» الضحية الأكبر
- جومانا مراد: «عتبات البهجة» رسالة للبحث عن السعادة و«نعناعة» لا تشبهنى
- «المتحدة» منحت الفرصة للملايين من ذوى الهمم للاستمتاع بالفن بمبادرة الترجمة للغة الإشارة
- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة».. كيف ولماذا؟ (١)
- عمرو مهدى: «الحشاشين» صُنع باحترافية شديدة.. وظهورى فى المسلسل شرف كبير
الصفحة الثامنة
- رد الجميل.. «عبدالفتاح» فاز بعمرة وأهداها لـ«ست الحبايب»
- الأطفال يحتفلون بتزامن رمضان و«الأيام المقدسة».. مرحب شهر الصوم
- داليا: 3 سنوات فى دراسة «الطاقة».. حياتى اتغيرت
- «نشرة الأطفال الجوية»: مستقبل الكرة الأرضية فى خطر