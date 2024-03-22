أسرار رحيل الفنانة سعاد حسني يكشفها برنامج «اللغز» على «تلفزيون الوطن»

«وقعت من البلكونة في لندن ومحدش عارف ده انتحار ولا حادث قتل»، هكذا بدأت حلقة برنامج «اللغز»، المُذاع على «تلفزيون الوطن»، التي تدور حول لغز موت «السندريلا»، في إشارة إلى الغموض الذي اكتنف هذه الواقعة منذ حدوثها وحتى الآن رغم مرور 23 عاماً على رحيلها.

لغط حول أسباب وفاة «السندريلا»

ويتابع البرنامج: «الكثير من الأقاويل ترددت بشأن موت سندريلا الشاشة العربية، سعاد حسني، بعد سقوطها من شرفتها بأحد البنايات في عاصمة الضباب البريطانية، لندن، يوم 21 يونيو 2001، وحتى الآن لا يزال اللغط دائر حول حادث وفاتها».

الأيام الأخيرة للسندريلا

«حقيقة موت الفنانة سعاد حسني لا يوجد عنها معلومة واضحة إلى الآن، رغم أن موتها هز العالم العربي كافة، وتسبب في رسم الحزن على الوجوه التي أحبتها، لكن شقيقة الفنانة الراحلة حكت تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها وأنها في بداية مرضها أصيبت بالتهاب العصب السابع بسبب أجهزة التكييف والمراوح، وعدم ذهابها لطبيب وإهمالها العلاج زاد المرض عليها ولجأت للكورتيزون الذي تسبب في زيادة وزنها بشكل ملحوظ وتآكل الأسنان وآلام شديدة بالظهر»، وفقاً للبرنامج.

وتابع: «تعبيرات الوجه ضرورية للممثل وأدائه، ما أحزن سعاد حسني بشدة لأن مرضها في الوجه بسبب التهاب العصب السابع، يعيق ذلك، لتسافر إلى لندن في رحلة للعلاج طالت كثيراً عن توقعاتها، لتبدأ مأساتها».