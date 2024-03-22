هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وردت عليه متناولة حكم أداء الصلاة في وقتها، وقت صلاة الصبح، بالإضافة إلى حكم صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس، موضحة أن الصلاة لها أوقات معلومة ومحددة شرعًا يجب على المسلم أن يؤديها في وقتها المحدد؛ مستشهدة بقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ والذي جاء في صورة النساء بالآية 103.

هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟

وبخصوص هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟، قالت الإفتاء في الفتوى الصادرة عنها برقم 6859، إن جمهور الفقهاء استقر على أن وقتَ صلاة الصبح ممتد بعد الأذان حتى طلوع الشمس، موضحة أنه بطلوع الشمس فقد خرج وقتها، مؤكدة أنه لا يوجد مانع شرعي، من أداء صلاة الصبح في جماعة إذا فات وقتها، موضحة أنه أمر مستحب شرعا وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

وفي سياق توضيح هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟، أشارت الإفتاء إلى أنه إذا فات وقت الصلاة المقيد تعد صلاة فائتة، موضحة أن جمهور الفقهاء استقر على أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها، مؤكدة أن الفقهاء متفقون أيضًا على جواز صلاة الصبح بعد خروج وقتها بطلوع الشمس جماعة، بل ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّها من المستحبات، مستشهدة بما قاله الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [فإن فاته صلاةٌ واحدةٌ قضاها بأذان وإقامة، وكذا إذا فاتَتِ الجماعةَ صلاةٌ واحدةٌ قَضَوْهَا بالجمَاعة بأذانٍ وإقامةٍ].

وقت صلاة الفجر

واستمرارا لتوضيح الإجابة على هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟، أشارت الإفتاء إلى أن وقت صلاة الفجر منقسم إلى أوقات، منها وقت ضرورة القيام للصلاة، مشيرة إلى أن هناك وقت يسمى بوقت الأفضلية ووقت الاختيار ووقت الضرورة أن يقوم سريعًا لأن يُصلِّي»، مضيفة أن الصلاة إذا صلاها الفرد إلى صلاة الظهر لا تكون قضاءً، ولكن لا يعني التهاون في الصلاة إلى وقت صلاة الظهر، لأن قبل صلاة الظهر هناك أوقات كراهة من بينها قبلها بـ10 دقائق.