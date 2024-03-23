مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. روجينا تقع في قبضة الشرطة وحلا تنقذها

في الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي، عمل سراج (مراد مكرم) على تلفيق تهمة قتل وليد (عزوز عادل) لرحمة، التي تجسد دورها نهى عابدين، انتقاما منها على خيانتها له، وعندما علمت روجينا التي تجسد دور نصرة بهذا الأمر، أرادت أن تنقذ أختها من براثن التهمة الملفقة، فاختطفت حلا (مريم أشرف زكي) ابنة سراج، وهددته بقتلها إن لم يُخرج شقيقتها من الحبس كما أدخلها فيه، لكن حدث في الحلقة 12 ما لم يكن متوقعا.

مسلسل سر إلهي الحلقة 12

خلال عرض الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي، انطلقت نصرة إلى سراج لتساومه على رد ابنته له، مقابل أن يعمل على إخراج رحمة (نهى عابدين) من براثن القضية التي لفقها لها، لكنها بمجرد أن اتجهت إلى المخزن الذي وضعت فيه حلا، تفاجأت بالشرطة تلقي القبض عليها، وكانت ستقع في مشكلة كبيرة وتُلفق إليها تهمة خطف حلا، لكن حدث شيئا عجيبا.

حلا تنقذ نصرة

بمجرد أن استجوب الشرطي نصرة وسألها عن سبب خطف حلا، تلعثمت في الكلام لتقاطعها حلا موجهة كلامها للشرطي بأنها لم تُخطف ولا أي شيء من ذلك، بل هي التي أتت إليها برجليها، وأن والدها هو من تهور وأبلغ الشرطة دون داعٍ لذلك، ليتفاجأ جميع الحضور من هذا الكلام، والذي أخرج نصرة من قضية كانت ستودي بها خلف قضبان السجن.

أما والدا حل فبمجرد أن وصلت إلى البيت، وبخاها بشدة، فقد أتت الفرصة الذهبية لإيقاع نصرة من جديد في السجن، لكن حلا هي التي أفسدت خطط والديها،ولكنها لم تسكت عن ذلك وقالت إنهما اللذان جعلا نصرة تفعل ذلك، وأن ذلك مجرد رد فعل طبيعي على ما فعلاه تجاهها.