تصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي، حيث استعدت نصرة «روجينا» جيدا للانتقام من شاهيناز «مي سليم» وسراج «مراد مكرم» لذا ينتظر المشاهدون موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر على قناة سي بي سي اليوم لمعرفة ما ستنتهي إليه نصرة في رحلتها.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر على قناة سي بي سي اليوم، والذي من المتوقع فيها قضاء نصرة على شاهيناز وسراج وكسر شوكتهما بعد خطفها لابنتهما حلا التي تقوم بدورها «مريم أشرف زكي».

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر على قناة سي بي سي اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر على قناة سي بي سي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل سر إلهي يتكون من 15 حلقة من بطولة روجينا ومي سليم ومراد مكرم وصلاح عبدالله وأحمد مجدي وأحمد بدير ونهى عابدين.