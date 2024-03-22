انتظار خطة الانتقام هو أمر ينتظره المشاهدون منذ بداية المسلسل الذي يتناول قضية أخلاقية تمثلت في بيع الأشقاء لأختهم مقابل الحصول على الأموال والشهادة الزور ضدها لحبسها، ونعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة الثانية عشر لمتابعة أحداثه في الفترات التي تناسبهم.

ويتكرر موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة الثانية عشر مرتين يوميا، وفقا لما أعلنته قناة سي بي سي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة الثانية عشر

ويأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة الثانية عشر في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 11:30 مساء.

ويكون العرض الأول للمسلسل يوميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل.