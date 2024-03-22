مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. مقتل أحمد سلامة

أحداث مثيرة شهدها الحلقة الـ12 من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، والتي كانت بدايتها مع القبض على نصرة (روجينا) في حالة تلبس بتهمة خطف حلا (مريم أشرف زكي)، ثم قيام سراج (مراد مكرم)، بقتل عزيز (أحمد سلامة)، بعد حاول قتله بتحريض من زوجته شاهيناز هارون (مي سليم).

شهدت أحداث الحلقة ذهاب نصرة (روجينا) إلى المكان الذي تخفي فيه حلا (مريم أشرف زكي)، بعدما خطفتها خلال الحلقة السابقة، وفور وجودها في المكان تم القبض عليها في حالة تلبس وهي تتحدث مع حلا، ولكن المفاجأة هي قيام حلا بنفي تهمة خطفها من قبل نصرة، وتبرئتها لتخرجها من قضية خطفها في مفاجأة صادمة لوالدها سراج (مراد مكرم)، ووالدتها شاهيناز (مي سليم).

وتنتقل الأحداث إلى قيام سراج (مراد مكرم)، بقتل المحامي عزيز (أحمد سلامة)، بعدما حاول قتله بتحريض من زوجته شاهيناز (مي سليم)، وهذا ما جعله يدبر مكيدة لها بأخبارها بمكان عزيز ليقوم بتلفيق تهمة قتل عزيز لشاهيناز.

وتنتهي أحداث الحلقة بمشاهدة سراج (مراد مكرم) فيديو قيام شاهيناز (مي سليم)، بقتل عزيز، بعدما وضع كاميرا تصوير في المكان المتواجد فيه عزيز (أحمد سلامة)، ليكون بمثابة دليل قوي على قتل شاهيناز عزيز مع سبق الإصرار والترصد، وهنا تزيد جرعة التشويق والإثارة حول ماذا سوف يفعل سراج بفيديو قتل عزيز؟، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

يعرض مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل سر إلهي، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.