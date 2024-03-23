ملخص الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي.. روجينا تعفو عن شقيقاتها

بعد أن حققت روجينا التي تجسد دور نصرة في مسلسل سر إلهي، نصرا كبيرة على كل من ظلمها، بدأت طلبات المساحة والعفو تأتي إليها من قِبلهم؛ إذ عرض سعد الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت على نصرة طليقته القديمة، أن تسامحه على أن يعودا إلى بعضهما مرة أخرى، فوافقت على ذلك لكنها وضعت شروطا قاسية.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي

من أجل أن توافق نصرة على طلب سعد بالزواج منها مرة أخرى، أمرته أن يخبر زوجته نهى (رشا مهدي) بأنه سيتزوجها، وأن تأتي الأخيرة إلى نصرة وتعتذر إليها عن أفعالها القديمة تجاهها، فوافق سعد (محمد ثروت) على مضدد، حاصة أن مصلحته تقتضي حدوث ذلك.

نصرة تعفو عن شقيقاتها

أما أخوات نصرة اللاتي كن ضمن العصابة التي تحالفت ضدها، فبدأن يعتذرن وطلبن الغفران منها أيضا، فقد جاءت رقية (رنا رئيس) أصغرهن باكية، وطلبت من نصرة أن تعفوا عنها، فذكرتها بما كابدته في غياهب السجن، لكنها في نهاية المطاف حن قلبها لاختها وعفت عنها، ثم تبعتها رحمة (نهى عابدين) وذلك بعد أن قضت عدة أيام في السجن بتهمة قتل وليد، فعاتبتها نصرة كذلك برهة ثم حلفتها على المصحف، بأنها لا تحمل في قلبها شيئا تجاهها فحلفت ثم تعانقا.