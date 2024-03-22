بدون حليب.. أسرع طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل للشيف نجلاء الشرشابي

القطايف من أشهر الحلويات الرمضانية، التي يمكن تحضيرها في المنزل بدون حليب على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ويحتاج تحضيرها إلى مجموعة من المكونات نستعرضها في التقرير التالي.

مقادير عجينة القطايف بدون حليب

2 كوب دقيق.

ماء حسب الحاجة.

رشة ملح.

رشة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغية

1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير عجينة القطايف بدون لبن

يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح.

يضاف الماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة متوسطة القوام.

تغطى وتترك لتتخمر.

تصب في شكل دائرة على مراحل فوق طاسة ساخنة على النار.

تحشى وهي طرية ودافئة بخليط الزبيب وجوز الهند والفول السوداني.

تحفظ في الثلاجة أو الفريزر حتى الاستخدام.

طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد

2 كوب لبن.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

2 كوب دقيق.

كوب سميد.

3 ملعقة كبيرة سكر.

ملح.

طريقة تحضير عجينة القطايف بالسميد

يخلط الماء واللبن والدقيق والسميد والسكر والبيكنج صودا والخميرة.

يقلب الخليط ويمكن إضافة رشة ملح.

يصب الخليط على مراحل بالكابشة في طاسة على نار وسط حتى النضج.

انتظري حتى تستوي من أعلى وتأخذ لونا ذهبيا من أسفل.

ضعيها على قماش قطني لتبرد قبل الحشو.

تحشى بالزبيب وجوز الهند أو المكسرات أو بأي حشوة أخرى حسب الرغبة.

نصائح لنجاح عجينة القطايف