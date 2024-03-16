أسرع طريقة لعمل عجينة القطايف زي المحلات.. «مش هتشتريها من بره تاني»

تعتبر القطايف من أكثر الأطعمة التي يتميز بها شهر رمضان، التي يفضلها الكثيرون خلال الشهر الكريم، لأنها من أشهى الحلويات التي يمكن إعدادها بأكثر من وصفة، كما يمكن إعداده بطرق حلوة أو حادقة، ووضع مختلف الحشوات سواء المكسرات أو الجبن أو الشيكولاتة، كل شخص حسب اختياره وتفضيله، وخلال السطور التالية نقدم لكِ طريقة سهلة لطريقة عمل عجينة القطايف في البيت، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

خطوات عمل عجينة القطايف

المكونات:

2 ونصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

زيت للدهن.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة سكر .

2 كوب ماء.

الحشو:

جوز هند.

فول سوداني.

زبيب.

زيت للقلي.

شربات.

عجينة القطايف

- لعمل عجينة القطايف قومي بضرب الدقيق والخميرة مع الماء والسكر والبيكنج بودر في الخلاط لتحصلي على القوام المطلوب واللازم.

- الآن قلبي الخليط بشكل جيد وغطيها حتى تمام الخمر.

- ادهني الطاسة بالمادة الدهنية من الزيوت، وقلبي الخليط وصبي 3 ملعقة من العجينة على الطاسة.

- الآن قومي بترك العجينة حتى النضج وارفعيها من على الطاسة.

- الآن يمكنك استخدامها للحشو ووضع المكسرات والشيكولاتة بداخلها حسب رغبتك وأقليها في الزيت، وبعد حصولها على لون ذهبي، قومي بوضعها في الشربات وصفيها جيدًا على مناديل ورقية.