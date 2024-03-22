عاجل.. الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور.. ما مدة غيابه عن الملاعب؟

كشف أيمن عوض، رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الإسماعيلي، عن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيوزيلندا، التي تجمع المنتخبين في الوقت الحالي على أرضية ملعب ستاد مصر، بنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، في الوقت الحالي، كسر في الترقوة، وسيغيب لمدة شهر من تاريخه».

إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية ويخرج باكيا أمام نيوزيلندا

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال مباراة نيوزيلندا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الوقت الحالي، ضمن مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام على ملعب ستاد مصر ليخرج ملعب المباراة باكيا ويشارك بدلا منه حمدي فتحي بقرار من حسام حسن.

ونُقل إمام عاشور لاعب منتخب مصر، إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد مصر، وذلك من أجل إجراء أشعة عاجلة، للكشف عن تفاصيل إصابته.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل إصابة إمام عاشور من جانب الجهاز الطبي لمنتخب مصر خلال الساعات المقبلة وبالتحديد عقب نهاية مباراة نيوزيلندا في افتتاحية بطولة كأس عاصمة مصر.