3 أسباب رئيسية لإسقاط روسيا والصين القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

أعلنت روسيا والصين، اليوم الجمعة، رفضهما مشروعا أمريكيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستخدمتا حق النقض «الفيتو»، في مجلس الأمن الدولي لدعم موقفها تجاه القرار، ووصفت «موسكو» الوضع قائلة: «إن ذلك لا يشكل ضغطا على قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن الأمر برمته عبارة عن مسرحية وموقف منافق».

وفي السطور التالية، يستعرض «الوطن» الأسباب الرئيسية لرفض روسيا والصين القرار الأمريكي، الذي ينادي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

أسباب إسقاط روسيا قرار أمريكا لوقف إطلاق النار في غزة

ومن جانبه، أوضح فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، عدة أسباب، دعت «موسكو» إلى إسقاط القرار الأمريكي منها ما يلي:

- أن القرار المتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع، مُسيَّس بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى أنه يدعم بشكل غير مباشر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملياتها العسكرية على مدينة رفح بكل سهولة.

- يعد الهدف الأساسي من القرار الأمريكي في المقام الأول، هو كسب مزيد من الوقت ليتمكن جيش الاحتلال من الإفلات بجرائمه البشرية التي ارتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

- يعتبر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي، يتضمَّن قرارات مخادعة بشكل واضح.

رد فعل الولايات المتحدة على إسقاط روسيا قرار وقف النار على غزة

وفي هذا السياق، قالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن الفيتو الروسي، عبارة عن قرار غير مدروس، ويسعى إلى فشل أمريكا للتصرف في أوضاع القطاع بغزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه ملايين من النازحين في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وسط سقوط أعداد كبيرة من الشهداء يوميا بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي لهم، بالإضافة إلى حملات الاعتقال ومداهمات المنازل بشكل عشوائي، فضلا عن وقف قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما أدى إلى زيادة نسبة المجاعات في غزة.