ممثلون انتهت أدوارهم في مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. تعرف عليهم

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 12، بطولة كريم عبد العزيز، العديد من الأحداث المهمة، التي ترصد رحلة حسن الصباح وجماعته وصعودهم، ليكونوا أقوى فرقة دموية أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي.

ومن خلالها أعاد حسن الصباح تشكيل القوى عبر عمليات اغتيال لعدد من الشخصيات السياسية المهمة آنذاك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

وفي أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، انتهت رحلة العديد من الممثلين الذين تفاعل معهم الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل، من بينهم الوزير نظام الملك، الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، بعدما شهدت أحداث اليوم اغتياله بخنجر على يد أحد رجال حسن الصباح، صديقه القديم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يقضى على نظام الملك وملك شاه

ومن الممثلين الذين انتهى دورهم في مسلسل الحشاشين الحلقة 12، الفنان إسلام جمال، الذي أدى دور السلطان السلجوقي ملك شاه، وجرى اغتياله أيضا من قبل حسن الصباح، عن طريق وضع السم في طعامه.

كما انتهى دور الفنان نضال الشافعي، الذى أدى شخصية الإمام أبو حامد الغزالي ضمن أحداث المسلسل، حين قرر الابتعاد تماما والتصوف والذهاب لقضاء فريضة الحج.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. أحمد غزي يغتال نظام الملك

كما انتهى دور الفنان الشاب أحمد غزى، الذي أدى دور أحد الفدائيين الذين انضموا إلى حسن الصباح، وأمنوا به وبدعوته وبكونه صاحب مفتاح الجنة، ليقدم روحه فداء له بعدما أكد له أن الجنة مضمونة، ليغتال نظام الملك، وبعدها قتل نفسه.