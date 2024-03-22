الصحة الروسية: 7 مصابين في حادث كروكوس الإرهابي حالتهم خطيرة

شهدت روسيا، مساء اليوم، حادث إطلاق نار نفذه 3 مسلحين على الأقل، سبقه حريق في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة «كروكوس» بضواحي العاصمة الروسية «موسكو»، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفق لبيانات أولية أدلت بها السلطات الروسية، في حادث أدانتها مصر وعدد من الدول العربية والعالمية ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن 7 أشخاص من الذين نقلوا إلى مستشفيات منطقة موسكو بعد الحادث الذي وصفته بـ«الإرهابي» في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الأشخاص السبعة مصابون بجروح وكسور ناجمة عن طلقات نارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم، نقل 37 شخصًا إلى مستشفيات منطقة موسكو بعد هجوم «كروكوس».

ومنذ عام 2017، لم تواجه روسيا هجومًا إرهابيًا كبيرًا على أراضيها منذ 2017، عندما قُتل 14 شخصًا في انفجار في مترو سانت بطرسبرج، وفق لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفة «الجارديان».