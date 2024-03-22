«التضامن» تزف بشرى سارة بشأن بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن بطاقات معاش تكافل وكرامة الموقوفة، مؤكدة أنها تُعد للجنة مراجعة جميع بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة والمجمدة، لمراجعة نسبة كبيرة منهم وبحث سبل إعادة استرجاع وإعادة صرف المتظلمين أصحاب الحقوق منهم.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن معاش تكافل وكرامة يُصرف شهرياً يوم 15 من كل شهر، لـ 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار صدور فيزا المعاش للمواطنين المستحقين الذين استوفوا جميع الشروط والأوراق المطلوبة.

تكافل وكرامة

وأكدت الوزارة، أن معاش تكافل وكرامة يُصرف وفق مجموعة من الضوابط متعلقة بمشروطية الصحة والتعليم، موضحة أن المستحقين يحصلون على مجانية التعليم والدعم الغذائي، لافتة إلى دراسة تحويل الدعم النقدي تكافل وكرامة على بطاقات ميزة الذكية، والتوسع في استهداف تلك الأسر بمشروعات التمكين الاقتصادي والقروض الدوارة والمشروعات المدرة للدخل.

إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية

ونوهت بأن الدولة اشترطت أن تكون برامج الدعم النقدي مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم، ومراعاة الصحة الإنجابية للنساء، والالتزام بسياسات الحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية، من دفع المصروفات الدراسية.