حسام موافي يحذر هذه الفئات من استكمال صيام شهر رمضان.. حياتهم في خطر

هناك العديد من الفئات التي تكون ممنوعة من الصيام خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لوجود مشكلات صحية تمنعهم من ذلك، ومن أبرزهم كبار السن الذين يواجهون مشكلة كبيرة في استمرار الصيام خلال باقي أيام شهر رمضان، لأنه قد يعرض حياتهم للخطر.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في برنامجه التليفزيوني، إن هناك بعض الفئات يجب عليهم عدم استمرار الصيام خلال باقي أيام شهر رمضان، ومنهم كبار السن، ولكن إذا كان الشخص في حالة جيدة ولا يعاني من أمراض يمكن أن يستكمل صيامه.

فئات ممنوعة من استكمال الصيام

وتابع موافي أن يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو مشكلات صحية في الكلى أن يقوموا بعمل بعض الفحوصات وتقديمها للطبيب المختص، لكي يحدد لهم إمكانية استكمال الصيام في باقي أيام رمضان، سواء كان مسموحا أم لا، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعراض التي يجب على الأشخاص مراقبتها خلال الصيام منها التعب الشديد وعدم وضوح الرؤية وإذ ظهرت هذه الأعراض يجب التوجه على الطبيب فورا.

3 فئات مصابة بالسكري ممنوعة من الصيام في رمضان

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن 3 فئات مصابة بالسكري ممنوعة من الصيام في رمضان، منهم الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بنوبات نقص سكر كثيرة في آخر 3 شهور، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات في القلب والكلي، بالإضافة إلى السيدات الحوامل، مشيرة إلى أهمية معرفة هذه الفئات ومنعها من الصيام لإمكانية حدوث مضاعفات صحية محتملة.