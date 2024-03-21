مؤسسات التحالف الوطني توزع كراتين غذائية وإعانات في رمضان

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمؤسساته المختلفة، في تقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجا منذ بداية هذا العام، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، إذ تقدم مؤسسات التحالف عددا من الخدمات المختلفة والمتنوعة للأهالي والأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية جهود عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان 2024:

جمعية الدكتور مصطفى محمود

توزيع 5 آلاف كرتونة غذائية حجم الكرتونة 5 كجم

توزيع ألف كرتونة غذائية حجم الكرتونة 8 كجم

تقديم مساعدات طبية ومستلزمات أدوية لعدد 1000 أسرة

تقديم مساعدات لعمليات وفحوصات طبية لعدد 10000 أسرة

تقديم المعاشات الشهرية والإعاشات لـ6000 أسرة

تقديم الوصايا الشهرية لإعالة الاسر لـ1200 أسرة

مؤسسة صناع الخير

- 200 ألف كرتونة يتم توزيعهم على 200 ألف أسرة بواقع مليون مواطن مستفيد الكرتونة نوعين الكبري 15 كيلو والمتوسطة 10 كيلو.

- استهداف توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة - بإجمالي التكلفة 100 مليون جنيه.

بنك الطعام المصري

- سوف يتم توزيع كراتين رمضان لـ500 ألف مستفيد 250 ألف كرتونة بقيمة الكرتونة الواحدة 450 جم

- 250 ألف كرتونة بقيمة الكرتونة الواحدة 275 جم.

- إقامة موائد الرحمن لإفطار 250,000 صائم.

- إفطار صائم لـ250,000 صائم.