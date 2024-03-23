«التضامن» تبحث تظلمات الأسر الكافلة وتناقش الطلبات الواردة 

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقد اللجنة العليا للأسر البديلة برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة لمناقشة طلبات وتظلمات الأسر الكافلة، لافته إلى أن المستندات المطلوبة لكفالة طفل، تشتمل على صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة عقد الزواج وهذا حال أسرة مكونة من زوج وزوجة.

إجراءات الحصول على الخدمة

وأوضحت أن إجراءات الحصول على الخدمة تتمثل في التقديم على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، فضلاً عن تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، إلى أن نسبة النساء من إجمالي أصحاب المعاشات تبلغ 60% بإجمالي 6.5 ملايين سيدة وبتكلفة سنوية 240 مليار جنيه، ونسبة النساء المؤمن عليهن 23% من إجمالي 13.8 مليون مشترك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

أصحاب المشروعات متناهية الصغر

وأكدت نيفين القباج، أن نسبة النساء تمثل نحو 47% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، زادوا من 2 مليون إلى 5 ملايين سيدة، وتكلفة من 30 مليار جنيه إلى 88 مليار جنيه في 6 سنوات، و18% من أصحاب المشروعات من السيدات سنهم أكثر من 65 عاماً.