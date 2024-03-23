منتخب إسبانيا يخسر من كولومبيا بهدف مونيوث في مباراة ودية بلندن

خسر منتخب إسبانيا، اليوم، أمام نظيره الكولومبي، بهدف دون رد، في مباراة ودية دولية، جمعت بين المنتخبين على ملعب «لندن الأولمبي».

وأحرز دانيال مونيوث، لاعب كولومبيا، هدف بلاده الوحيد في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، على إثر تمريرة عرضية من لويس دياز، من داخل منطقة الجزاء، ليستقبلها مونيوث بمقصية جانبية بقدمه اليمنى، لتسكن على يسار أليكس ريميرو، حارس منتخب إسبانيا.

GOAL Colombia 1-0 Spain Daniel Munoz



WHAT A GOAL FROM COLOMBIA! pic.twitter.com/pPZhwqyOSO — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 22, 2024

تشيلي يفوز على ألبانيا بثلاثية نظيفة

وفي مباراة أخرى، خسر منتخب ألبانيا، أمام تشيلي بثلاثية نظيفة، على ملعب «إنيو تارديني» في مدينة بارما الإيطالية خلال مباراة دولية ودية.

وافتتح إدواردو فارجاس، لاعب تشيلي، التسجيل في مرمى منتخب ألبانيا، بعد مررو 19 دقيقة من انطلاق صافرة الشوط الأول، بعد تسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى الحارس توماس ستراكوشا.

وفي الدقيقة 72، أجرى منتخب تشيلي، تبديلا اضطراريا بنزول سيزار بيريز، بدلا من مارسيلينو نونيز، بسبب الإصابة.

وشهدت الدقيقة 83 من الشوط الثاني، إحراز ماركوس بولادوس، لاعب منتخب تشيلي، الهدف الثاني لبلاده من تسديدة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، على إثر أسيست من فيكتور دافيلا، لتسكن الكرة منتصف مرمى حارس ألبانيا.

وأكمل فيكتور دافيلا، لاعب تشيلي، ثلاثية منتخب بلاده في شباك ألبانيا، بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، بعد أسيست من بن بريريتون، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لمرمى ألبانيا.