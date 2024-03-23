مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مربوحة تهدد الكبير بتلفيق تهمة قتل له

نشبت مشاده كلامية بين مربوحة «رحمة أحمد» والكبير أوي «أحمد مكي» بسبب مدرسة الفرنساوي التي تعطي دروسًا للكبير وأولاده، وذلك خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8.

إعجاب الكبير أوي بمدرسة الفرنساوي

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، تلقى الكبير أوي دروسًا في اللغة الفرنسية بصحبة ولديه العترة «مصطفى غريب» وجوني «عبد الرحمن أحمد»، ويُعجب بالمدرسة، وتلاحظ «مربوحة» ذلك، وتحاول إبعاده عنها وتهدده إذا لم يصرف نظر عنها سوف تقتلها و تضع البصمات الخاصة به على السكين وبعدها ستثبت التهمة عليه وسيأخذ حكمًا بالإعدام.

ولم تكتفِ مربوحة بالتهديد، ففي أثناء تواجدهم بالدوار، طلبت من الكبير أنّ يعطيها سكين الفاكهة، ليعطيها لها بالفعل لكن بمناديل حتي لا تنطبع بصماته، لكنها بحيلة ذكية منها تجعله يمسكها وتترك عليها بصماته.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي ومحمد سلام «هجرس» وحاتم صلاح «نفادي» ورحمة أحمد «مربوحة» وبيومي فؤاد «الدكتور ربيع» وفنانون آخرون من ضيوف الشرف.