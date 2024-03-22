أحمد مكي يستعين بـ«مبابي» في مسلسل الكبير أوي 8.. ما السر؟

خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، بطولة الفنان أحمد مكي، ذكر اسم الفرنسي الدولي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، في مشهد جمع الكبير بالفنانة رحمة أحمد «مربوحة»، فماذا قال عن مهاجم منتخب فرنسا في المشهد؟

سر ذكر اسم مبابي في الكبير أوي 8

أثناء استيقاظ الكبير من النوم ضمن أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، كانت مربوحة تجلس بجانبه وتسمع ما يردده في الحلم أثناء نومه، وسرعان ما استيقظ لتسأله زوجته عن الشيء الذي كان يراه في الحلم، ليرد بجملة ذكر اسم فيها اللاعب الفرنسي، قائلاً: «كنت بحلم إني قاعد مع مبابي، وبحاول أقنعه يسيب باريس سان جيرمان، ويروح نادي كهربا طلخا».

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية المنتشرة خلال الأيام الماضية، تشير إلى انتقال كليان مبابي، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ومن المقرر حصلوه على راتب سنوي يقدر بـ13.5 مليون يورو، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن «راديو مايوركا».

ومن المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي صاحب الـ25 عاما مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يعرض على قناة on، بالإضافة لمنصة watsh it، في تمام الساعة 6:05، ويشارك في بطولة العمل أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وبيومي فؤاد مصطفى غريب وحاتم صلاح.