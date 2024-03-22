الأم المثالية الثالثة على الجمهورية: لم أستطع منع البكاء أثناء لقاء الرئيس

عبّرت تيسير محمود الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، والتي استشهد ابنها أثناء أداء واجبه الوطني، عن سعادتها بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية أمس، مؤكدة أن هذا التكريم شرف لها وشعور جميل، وكانت فخورة بذلك حتى أنها لم تستطع منع نفسها من البكاء ولم تسيطر على نفسها بسبب سعادتها بمقابلة الرئيس.

تيسير محمود.. رحلة عطاء طويلة

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، إنها أمينة المرأة في حزب حماة الوطن، وانتقلت من الدقهلية إلى مرسى مطروح عام 1994، وأنجبت 3 أبناء هم أحمد وطه وسعد، وتوفي زوجها وعندها بدأت رحلة العطاء.

وأضافت: «حصل أحمد على بكالوريوس رحلة اجتماعية، وطه بكالوريوس علوم عسكرية الدفعة 100 بالكلية الحربية، وسعد بكالوريوس هندسة بجامعة القاهرة، واستمر زواجي 20 عاما».

تيسير: الأم المصرية من أعظم سيدات العالم

وتابعت: «الأم المصرية من أعظم سيدات العالم، وعندما مرض زوجي جئت معه إلى المستشفى بالقاهرة، رغم عملي معلمة في مطروح عقب حصولي على بكالوريوس العلوم والتربية عام 2001، واستطعت الجمع بين الأمرين».