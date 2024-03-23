مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024.. ووقت السحور والإفطار

تعد مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024، أحد أبرز اهتمامات عشرات الآلاف من المسلمين، لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الموافق 13 رمضان 1445، إذ يحرصون على أداء الصلوات كافة في مواقيتها، فضلًا عن رغبتهم في معرفة مواعيد السحور والإمساك والإفطار، لما لتلك الأوقات من أهمية كبرى سواء في بدء أو نهاية الصوم، أو كونها أوقات يستجاب خلالها الدعاء.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024 ووقت السحور والإمساك وعدد ساعات الصيام، في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، بحسب توقيت الشروق والغروب، إذ يأتي موعد أذان الفجر والسحور والإفطار وشروق الشمس مبكرًا، بينما يأتي موعد أذان المغرب متأخرًا.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024

وتوضح الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024 الموافق الثالث عشر من شهر الصيام، وفقًا لإمساكية رمضان 2024، كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 4:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 6:10 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 7:27 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024: تأتي بعد الانتهاء من صلاة العشاء في تمام الساعة 7:47 مساءً تقريبًا.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم السبت 23-3-2024 الموافق 13 رمضان 1445، نحو 14 ساعة بزيادة 3 دقائق عن عدد ساعات الصيام أمس الخميس.

ويأتي موعد السحور في تمام الساعة 2:10 وحتى وقت الإمساك الساعة 4:10 صباحًا.

ويكون موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم السبت في تمام الساعة 5:57 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس.