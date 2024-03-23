يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة في المنوفية، اليوم السبت 23-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة ودقيقة.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت في جميع مراكز المحافظة، وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن عدد ساعات الصيام بلغت 14:01 ساعة وذلك بسبب تقدم موعد أذان الفجر لمدة 16 دقيقة وتأخر موعد أذان المغرب لمدة 8 دقائق منذ اليوم الأول من الشهر الهجري .

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:28 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:02 مساءً

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:10 مساءً

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:28 مساءً