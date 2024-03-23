مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23-3-2024.. 13 من رمضان

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيولوجيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان، حيث يحرص الأهالي على معرفة المواقيت لأداء الصلوات في موعدها، حيث تبلغ ساعات الصوم فيه 14 ساعة ودقيقة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان، حيث يحرص المسلمون على تحري العبادات والصلوات وموعد الأذان لأداء الفروض في مواعيدها وتحري مواعيد أذان الفجر والمغرب للصيام والإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان كالتالي :

الفجر : 04:28 صباحا

الظهر : 12:02 ظهرا

العصر : 03:30 مساءً

المغرب : 06:09 مساءً

العشاء : 07:27 مساءً

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024. الموافق 13 من رمضان، فإنه يحل موعد أذان الفجر اليوم في الساعة 04:28 صباحا لبدء الصيام، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة الساعة 06:09 مساءً لنهاية الصيام وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة ودقيقة.