لو معدتك مش بتستحمل.. وجبات سحور خفيفة تمد الجسم بطاقة طوال اليوم

وجبة السحور تمد الجسم بالطاقة خلال فترة الصيام، كما أنها تمنع الشعور بالجوع، لكن هناك بعض الأشخاص قد لا يتحملون تناول الطعام خلال وجبة السحور، ما يجعلهم يبحثون عن الوجبات الخفيفة واقتصادية في نفس الوقت والتي نوضحها في السطور التالية

الجبنة القريش

هناك العديد من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها في السحور، ومنها الجبنة قريش بيتي، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، حيث تتطلب المكونات التالية:

1 كيلو لبن سائل

رشة ملح

شاش مطبخ

1 ملعقة كبيرة خل

طريقة التحضير

في البداية يسخن اللبن على النار ثم تضاف رشة ملح وخل

نقلب جيدا ويترك حتى يفصل اللبن عن الماء

يصفى في شاشة قطن وتترك حتى يصفى السائل بالكامل

توضع الجبنة في حصيرة ثم في علبة وتدخل الثلاجة

ويمكن تقديمها مع الطماطم والقشطة أو تضرب في الكبة مع النعناع وتحول إلى جبنة كريمي

وتقدم مع الطماطم والنعناع الجاف

سلطة زبادي بالنعناع

ومن ضمن الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في السحور، سلطة زبادي بالنعناع

المقادير

زبادي

فصوص ثوم

ملح وفلفل

عصير ليمون

نعناع

خيار مبشور

طريقة التحضير

في البداية يخلط الزبادي وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل الأسود والنعناع في الكبة

يخلط خليط الزبادي مع الخيار المبشور

تغرف السلطة في طبق

أفكار وجبات سحور خفيفة أخرى

جبنة بالطماطم والريحان.

زبادي وتمر.

بطاطس مسلوقة مبهرة بالأعشاب.

سمبوسك بالجبنة مطهوة في الفرن.

لبن رائب وفواكه مجففة.

طبق سلطة خضراء وثمرتين موز.

جبنة بالنعناع وشرائح من الخيار.

شوفان باللبن.

وكشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في لقاء تلفزيوني عن أفضل وجبات السحور والتي جاءت منها الزبادي والخيار، حيث إن تناولهما معًا في وجبة السحور يساعد الشخص على عدم الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام، نظرا لاحتوائهما على نسبة عالية من الماء.

وحذر موافي من تناول كمياء كبيرة من الماء في فترة السحور، وذلك لأن جسم الإنسان لا يخزن الماء، بل يطرد السوائل الزائدة عن حاجته وذلك من خلال العرق والبول والتنفس والبراز.