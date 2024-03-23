تحذير لسكان المحافظات من ظاهرة جوية مؤثرة.. تستمر 5 ساعات

تتعرض عدة محافظات خلال الساعات المقبلة، إلى ظاهرة جوية تؤثر على الطرق لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر في أثناء القيادة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا، وفق البيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

شبورة مائية على عدة محافظات

وتتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تتحول إلى ضباب أحيانًا.

نصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية

وأصدرت غرف العمليات المركزية في المحافظات، عدة تحذيرات للمواطنين في أثناء القيادة في حال الضباب الكثيف وجاءت على النحو الآتي:

- تقليل السرعات على الطرق السريعة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

- ترك مسافات آمنة بين السيارات في أثناء القيادة.

- عدم القيادة في حال انعدام الرؤية الأفقية.

- استخدام كشافات إنارة السيارات في أثناء القيادة.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات اليوم السبت، جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة