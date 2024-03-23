حكم إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة.. ماذا قال الأئمة؟

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة، أحد الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية، وأجابت عنها الدار في إحدى فتاواها الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للدار على الإنترنت، وأوضحت دار الإفتاء في فتواها حول الموضوع سالف الذكر، ما جاء في كل مذهب من المذاهب الأربعة.

إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة

أوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة، أن إخراجها في هيئة طعام هو الأصل والمنصوص عليه في السنة النبوية الشريفة، وهو ما اتفق عليه العديد من العلماء والفقهاء.

ولفتت في فتواها عن إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة، إلى أن المالكية يرون أنه من المهم أن يتم إخراج الفطر من الطعام، وذلك أفضل من النقود، وأن مسألة إخراجها نقدا من الأمور المرفوضة.

إخراج زكاة الفطر

أما عن سؤال إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة، أوضحت دار الإفتاء أنه جاء في مذهب الشافعية، أنه على العبد ألا يقوم بالتصدق بالأموال فقط بل عليه الإطعام وذلك بناء على ما أوصى به النبي الكريم.

في حين جاءت الحنفية، لتسمح بإخراج قيمة الزكاة على هيئة أموال بدلا عن الطعام، فلا يكون هناك حرج على العبد إذا أخرج الزكاة أموال أو طعام، وذلك وفقا لما قالته دار الإفتاء المصرية في فتواها التي جاءت للإجابة عن سؤال إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة.

كما أكدت خلال إجابتها عن سؤال إخراج زكاة الفطر نقدا في المذاهب الأربعة، أن المذهب الأخير وهو الحنابلة، جاء يؤكد أن إخراج الزكاة يستحب أن يكون طعاما وأن مسألة النقود من الأمور المكروهة وغير المستحبة، لكن الأصل هو الطعام.