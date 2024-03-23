عاجل.. اتحاد الكرة يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة إمام عاشور

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور، لاعب المنتخب المصري ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت أمس على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الاتحد في بيانه أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور، أثبت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وأضح الاتحاد أن إمام عاشور سيواصل اليوم الإشعة والفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد مدى إصابته.

وواصل البيان أنه سيتم عرض اللاعب على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب و تحديد مدى حاجة اللاعب لإجراء جراحة من عدمه.

اتحاد الكرة: تواصل بين المنتخب والأهلي بشأن إمام عاشوروأتم الاتحاد المصري بيانه مؤكدًا أنه تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره أحمد جاب الله في النادي الأهلي.

إصابة إمام عاشور في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر ونيوزيلندا، في الدقيقة 23 من عمر المباراة الافتتاحية في كأس عاصمة مصر، ليتم استبداله وخروجه من المباراة قبل نقله للمستشفى من أجل فحص اللاعب.