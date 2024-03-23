طبيب يكشف مفاجأة حول إصابة إمام عاشور.. هل يحتاج إلى جراحة؟

يبدو أن «بعبع» الإصابات بات صديقًا للاعبين في معسكرات المنتخب، وكان إمام عاشور لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني، آخر ضحايا الإصابات، بعدما خرج من أرض الملعب إثر تعرضه لإصابة قوية في الكتف، أثارت الشكوك حول إصابته بخلع في الكتف أو كسر في الترقوة.

كسر الترقوة يهدد مشاركة إمام عاشور في المباريات المقبلة مع الأهلي

وكشف طارق عبدالظاهر، أخصائي تأهيل الإصابات، مفاجأة حول إصابة إمام عاشور التي تعرض لها أثناء مشاركته في لقاء منتخب مصر ونيوزيلندا، التي تقام في إطار البطولة الودية التي تقام على أرض مصر، تحت مسمى كأس عاصمة مصر، بعد نقلها من الإمارات لتقام على الأراضي المصرية.

شكوك حول إصابة إمام عاشور في المفصل الأخرمي الترقوي

«بنسبة كبيرة إصابة إمام عاشور في مفصل AC»، هكذا أكد عبدالظاهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد دقائق من رؤيته لإصابة إمام عاشور، بالتأكيد أنها قد تكون في مفصل (Acromioclavicular Joint)، وهو مفصل الأخرمي الترقوي ويقع في الطرف العلوي من الكتف، وهو بين الأخرم والترقوة.

وكتب اخصائي تأهيل الإصابات: «بنسبة كبيرة إصابة إمام عاشور في مفصل AC (Acromioclavicular Joint) ووارد جداً تكون في الترقوة نفسها والله أعلم ربنا يشفيه ويشفي كل مريض».

وعن مدة الغياب التي يحتاجها اللاعب المصاب بكسر في الترقوة، قال عصام سيد استشاري جراحة العظام، في حديثه لـ«الوطن»، إن إصابة اللاعب بكسر في عظمة الترقوة قد يحتاج شهرا من أجل التعافي والعودة عبر برنامج تأهيلي، وقد يزيد عن ذلك وفقًا لتشخيص الإصابة بشكل مفصل، خاصة أن كسور الترقوة مختلفة ومن الصعب تحديد مدة بعينها لجميع الإصابات في تلك العظمة، وفي معظم الحالات لا تحتاج إلى تدخل جراحي.

إمام عاشور تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة مصر ونيوزيلندا، وهي المباراة الافتتاحية في البطولة، التي تقام على ملعب «العاصمة»، في إطار انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد سقوطه إثر تدخل عنيف من قبل لاعب نيوزيلندا، ليشير إلى الحكم لإيقاف اللعب ودخول الفريق الطبي من أجل إسعافه.

وخرج إمام عاشور باكيًا قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة، تاركًا خلفه العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة إصابته، إلى جانب القلق من مدة غيابه، في ظل حاجة الأهلي والمنتخب لخدماته في المرحلة الحاسمة المقبلة، خاصة أن الأهلي سيخوض ربع نهاية دوري أبطال أفريقيا بعد أيام قليلة أمام سيمبا التنزاني.