عاجل.. أول صورة لأشعة كتف إمام عاشور بعد الإصابة.. «صدمة جديدة في انتظاره»

لا صوت يعلو في الساحة الرياضة، فوق الحديث عن إصابة إمام عاشور الصادمة، التي جاءت في توقيت مصيري للأهلي، خاصة أنه يقف على بعد خطوات قليلة من لقاء سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن لسوء الحظ اللاعب تعرض لإصابة بالغة أجبرته على الخضوع لتدخل جراحي عاجل.

صدمة جديدة في انتظار إمام عاشور بعد الجراحة

وبحسب إسلام عجور استشاري جراحه العظام، الذي تحدث لـ الوطن، عن طبيعة إصابة إمام عاشور، مستعينًا بصورة من الأشعة التي خضع لها، فإن اللاعب بنسبة تتخطى الـ90%، موسمه انتهى مع الأهلي، بعد خضوعه إلى عملية جراحية، بسبب تعرضه لإصابة قوية أثناء مشاركته في لقاء مصر ونيوزيلندا.

أول صورة لأشعة الكتف الخاصة بإمام عاشور بعد الإصابة

ومن صورة الأشعة تبين أن اللاعب يعاني من خلع في المفصل بين الترقوه ولوح الكتف من الدرجه التالتة، ما بدوره سيجعله يغيب عن الملاعب فترة لا تقل عن 3 شهور وقد تصل إلى 4 شهور، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال تلك الفترة.

«عجور» أكد أن اللاعب يحتاج إلى شهر ونصف من الراحة والسير على برنامج تأهيلي، قبل الخضوع إلى علاج طبيعي لمدة شهر ونصف آخرين، بالتأكيد على أن الإصابة التي تعرض لها كانت قوية وليست سهلة وتحتاج إلى وقت طويل قبل العودة لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

إمام عاشور كان تعرض لإصابة قوية أثناء خوضه مباراة مصر ونيوزيلندا، التي أقيمت بين المنتخبين، على ستاد مصر، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، التي تقام على الأراضي المصرية في الوقت الحالي، على أن يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على مكافآت مالية ضخمة من قبل الشركة المتحدة للرياضة، لكنها لم تعلن المبالغ الخاصة بالجائزة التي سيتم توزيعها في نهاية المسابقة الدولية.