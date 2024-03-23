عاجل.. هل انتهى موسم إمام عاشور مع الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن موقف إمام عاشور، بعد الإصابة التي لحقت باللاعب خلال مباراة نيوزيلندا، التي تجمع المنتخبين في الوقت الحالي، على أرضية ملعب ستاد مصر.

هل انتهى موسم إمام عاشور مع الأهلي؟وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك تواصل حاليا مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، وسيجري معرفة موقف اللاعب، ونتائج الفحوصات ستحدد هل انتهى موسمه مع الفريق أم لا؟»

وأكد أن «هناك حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب».

وأشار المصدر إلى أن «كولر، مدرب الأهلي، فور سقوط إمام عاشور في أرضية ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه الجهاز الطبي بسرعة الوقوف على حالة اللاعب، وإبلاغه بتقرير طبي مفصل».

وكان منتخب مصر قد افتتح مبارياته تحت القيادة الفنية لحسام حسن بتحقيق الفوز على حساب نيوزيلندا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب «مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحساب الدور نصف نهائي من كأس «عاصمة مصر».

ليضرب موعد في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة تونس وكروانيا في النصف نهائي الأخر.