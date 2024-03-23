كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية السنغالية.. تنطلق غدا بـ17 مرشحا

تنطلق غدًا الأحد الانتخابات الرئاسية السنغالية لاختيار رئيس جديد للبلاد حيث يتوجه سبعة ملايين سنغالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفًا للرئيس ماكي سال الذي أمضى 12 عاما في سدة الحكم.

نافس 17 مرشحا وتعتبر الانتخابات الأكثر انفتاحا منذ استقلال البلاد في 1960

وبحسب «فرانس 24»، فإن الانتخابات الرئاسية السنغالية تشهد تنافس 17 مرشحا وتعد الانتخابات الأكثر انفتاحا منذ استقلال البلاد في 1960، وطبقًا لدستور عام 2016، باتت مدة ولاية الرئيس محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فحسب.

ويشارك 7.3 مليون ناخب سنغالي من أصل 18 مليون نسمة في التصويت غدًا الأحد 24 مارس في انتخاب رئيس خامس للجمهورية، وهي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة منذ استقلال البلاد في 1960، وتقام الانتخابات بعد أزمة سياسية بسبب إلغاء الرئيس للانتخابات وتأجيلها لأجل غير مسمى وخروج مظاهرات بسبب ذلك في البلاد.

مدة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

يتم انتخاب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر، ومنذ الاستفتاء على الدستور عام 2016، باتت مدة ولاية الرئيس محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فحسب.

أبرز 4 مرشحين للرئاسة السنغالية

ويخوض 17 متنافسا للفوز بمنصب الرئاسة أبرزهم الوزير الأول السنغالي السابق أمادو با البالغ من العمر 62 عام والذي تولى عدد من الحقائب الوزارية وشغل منصب رئيس الوزراء.

والمرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عاما والذي كان معتقلا في السجن ولم يطلق سراحه إلا الخميس الماضي.

والمرشح إدريسا سيك البالغ من العمر 64 عام والذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2002 و2004 في عهد الرئيس السابق عبد الله واد، والذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات الرئاسية.

والمرشح خليفة سال البالغ من العمر 68 عاما، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع دفع غرامة مالية في 2018 بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال العامة، إلا أنه قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما منع من ذلك في 2019، وبعدما تمكن من الحصول على عفو رئاسي واسترد حقوقه السياسية.