«تبون» يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أعلنت الجزائر اقامة الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر المقل وقرر رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبدالمجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

بيان الرئاسة حول الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر

وجاء في البيان: «ترأس، اليوم، عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حضره السادة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها يوم السبت 07 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 يونيو 2024.

وتبون هو الرئيس الثامن في تاريخ جمهورية الجزائر وهو مواليد 1945 وتولى رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منذ 19 ديسمبر 2019.